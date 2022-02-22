Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Poni Eyaletinin Gomgombiro altın madeninde meydana gelen şiddetli patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Burkina Faso’nun Poni Eyaletinin Gomgombiro altın madeninde, 21 Şubat tarihinde meydana gelen şiddetli patlamada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.