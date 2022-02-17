Dışişleri Bakanlığından Brezilya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve maddi hasara yol açtığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.