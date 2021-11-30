Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’da düşen askeri helikopter için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan’ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğü, kazada şehit ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.