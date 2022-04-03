Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bakü’de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.