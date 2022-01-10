Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla ABD halkına ve hükümetine taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.