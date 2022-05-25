Dışişleri Bakanlığından ABD’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, bir ilkokulda 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle ABD’ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Texas Eyaleti’nde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapıldı. ABD halkına başsağlığı dileklerinin sunulduğu açıklamada, “ABD’nin Texas Eyaleti’nin Uvalde kentinde dün (24 Mayıs) bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.