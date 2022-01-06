Dışişleri Bakanlığından ABD’de yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan hakkında yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.