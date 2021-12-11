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Dışişleri Bakanlığından ABD halkına taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Politika 11.12.2021, 22:12
Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Aralık 2021 tarihinde ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.