Dışişleri Bakanlığından, ‘3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ için kutlama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Türk Cumhuriyetleri arasındaki iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü hakkında kutlama mesajı yayınladı.

3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması’nın yıl dönümünün kutlandığı belirtilen mesajda, “Türk Dili konuşan bütün millet ve toplulukların bu anlamlı gününü kutluyoruz. Bu günün, ortak geçmişi olan halklarımızın ortak geleceğimize de inançla bakarak, birliktelik ve dayanışma ruhunu güçlendirmelerine vesile olmasını temenni ediyoruz. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını yeniden tesis etmelerinin 30’uncu yıl dönümünü idrak ettikleri bu yıl, Nahçıvan Anlaşmasının 12’nci yıl dönümünü de ayrı bir coşku ve gururla kutluyor, Türk Konseyi’nin yeni üye ve gözlemcilerin katılımıyla genişlemesinden ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.

Türk Konseyi’nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğin altı çizilirken, “27 Eylül’de İstanbul’da düzenlediğimiz Afganistan konulu Dışişleri Bakanları toplantısı, Türk Konseyi’nin barış ve güvenliğe katkı konusundaki ortak iradesini ortaya koymuştur. Bu yıl 12 Kasım’da düzenlenecek Türk Konseyi 8’inci zirvesine İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Türkmenistan’ın da gözlemci olarak katılacağı zirvede aile resmimiz tamamlanmış olacak. Türk Konseyi’nin önümüzdeki yıllarda gelişimine ilişkin önemli kararların da alınacağı İstanbul Zirvesinin Türk Dünyası’nın birlik ve dayanışmasının daha da pekiştirilmesinde tarihi bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.