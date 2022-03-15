Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İİT’nin kurucu üyesi olan ülkemiz, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi sürdürecek ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının üçüncü yıldönümü vesilesiyle, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz.

O tarihte İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığımız çağrı üzerine, 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da tertiplenen Dışişleri Bakanları düzeyindeki İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı’nda alınan kararlar, İslam karşıtlığıyla mücadelede önemli bir referans noktası teşkil etmiştir. Bu anlayışla, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 2020 yılında aldığı kararla, 15 Mart tarihini “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” olarak kabul etmiştir” denildi.

Mesajın devamında, “Ülkemizin, benzer bir kararın BM tarafından da alınması yönünde müstakbel DBK Dönem Başkanı Pakistan başta olmak üzere önde gelen İİT üyesi ülkelerle bilistişare yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kurulu’na ortaklaşa sunulan aynı başlıklı karar tasarısının bugün oydaşmayla kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyuyor, bunu uluslararası toplumun İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik kararlılığının bir nişanesi olarak görüyoruz.

İİT’nin kurucu üyesi olan ülkemiz, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi sürdürecek ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.