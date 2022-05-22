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Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’a, İstanbul’daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’a, İstanbul’daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.
Politika 22.05.2022, 16:19
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’a, İstanbul’daki miting öncesi büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.