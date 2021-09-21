Dışişleri Bakanlığı:"Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Uzun bir aradan sonra işbaşına gelen yeni Hükümetin Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine ve Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır.

Türkiye, Lübnan’ın ve Lübnan halkının yanında olmayı ve yeni Hükümete de elinden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.