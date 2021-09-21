banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Dışişleri Bakanlığı:"Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Politika 21.09.2021, 08:13
Dışişleri Bakanlığı:"Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Uzun bir aradan sonra işbaşına gelen yeni Hükümetin Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine ve Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır.

Türkiye, Lübnan’ın ve Lübnan halkının yanında olmayı ve yeni Hükümete de elinden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0