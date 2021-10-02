Dışişleri Bakanlığı:"Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi’nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden sözko

Dışişleri Bakanlığı:"Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi’nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden sözkonusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. "