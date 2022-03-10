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Dışişleri Bakanlığı:"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. "
Dışişleri Bakanlığı:"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. "
Politika 10.03.2022, 17:37
Dışişleri Bakanlığı:"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. "