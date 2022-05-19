Dışişleri Bakanlığı: “Yunanistan’ın ‘Pontus’ iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan açıklamaları reddediyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Yunan resmi makamları tarafından “Pontus” iddialarının yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamaları reddettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz ‘Pontus’ iddialarının yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan makamlarının tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz. Tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır” denildi.

“Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtmak yerine barış için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz”

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması’yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır. Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz.”