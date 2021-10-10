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Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden Valisi’ne yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden vilayetinde, Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Politika 10.10.2021, 20:26
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden Valisi’ne yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden vilayetinde, Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’in Aden vilayetinde bugün (10 Ekim) Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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