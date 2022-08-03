Dışişleri Bakanlığı Yemen’de mevcut ateşkesin süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin iki ay süreyle daha uzatılması hususunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de mevcut ateşkesin süresinin uzatılması hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tarafların mevcut ateşkesin süresinin iki ay süreyle daha uzatılması hususunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın uluslararası ve anayasal meşruiyet temelinde çözümlenmesine dönük diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz” denildi.