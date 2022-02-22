Dışişleri Bakanlığı: “Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir”

Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.