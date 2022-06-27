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Dışişleri Bakanlığı: “Ukrayna’daki savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, "Savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” açıklamasın yaptı.

Politika 27.06.2022, 22:17
Dışişleri Bakanlığı: “Ukrayna’daki savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, "Savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” açıklamasın yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinin bugün (27 Haziran) içerisinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulduğu, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Son günlerde Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırılar Ukrayna’daki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne sermekte, kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu vesileyle bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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