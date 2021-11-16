Dışişleri Bakanlığı, Uganda’daki intihar saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Uganda’nın başkenti Kampala’da gerçekleşen intihar saldırılarını kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Uganda’nın başkenti Kampala’da bugün gerçekleşen intihar saldırılarında aralarında polis memurlarının da olduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, dost Uganda Hükümeti ve Halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.