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Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki güçlü kardeşliği perçinleme ve iki ülkenin iş birliğini her alanda daha da geliştirme iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, Türkmenistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutladı.

Politika 28.02.2022, 11:54
Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki güçlü kardeşliği perçinleme ve iki ülkenin iş birliğini her alanda daha da geliştirme iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, Türkmenistan ile diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin Türkmenistan’ın bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olduğu ve Büyükelçilik açan ilk ülke olduğu hatırlatılarak, “İkili ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, aradan geçen 30 yıl zarfında, halklarımız arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan güç alan kardeşliğimiz temelinde, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda her alanda gelişip güçlenmiştir. Ortak dilimiz, kültürümüz, inancımız ve köklerimiz, bizi birbirimize ortak çıkarların ötesinde gönül bağıyla da kenetlemektedir” ifadelerine yer verildi.

“Atavatan Türkmenistan’la güçlü kardeşliğimizi perçinleme ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz”

Açıklamada şunları kaydedildi:

“Son dönemde hemen her sahada ivme kazanan ikili ilişkilerimiz, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olmasıyla daha da pekişmiş; 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov’un karşılıklı ziyaretleriyle taçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırımlar, enerji, ulaştırma, kültür, eğitim ve diğer pek çok sahada atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının daha da genişletilmesine ve derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Aradan geçen 30 yılda Türkmenistan, ülkemizin olduğu gibi uluslararası toplumun da takdir ve desteğine mazhar olan ‘Daimi Tarafsızlık’ politikasıyla bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önemli bir değişim ve atılım sürecinin eşiğinde olan Türkmenistan’ın gelecekte de yanında olmaya devam edecektir.

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutladığımız bu mutlu günde, Atavatan Türkmenistan’la güçlü kardeşliğimizi perçinleme ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz.”

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