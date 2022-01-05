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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır.”
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır.”
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır.”
Politika 05.01.2022, 20:03
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır.”