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CHP’li Bolu Belediye Başkanı'ndan ABD’ye: Ülke içinde muhalifiz ama mahallemizin çocuğunu başkasına dövdürtmeyiz
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."
Politika 06.10.2021, 16:54
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."