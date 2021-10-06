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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."

Politika 06.10.2021, 16:54
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir."

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