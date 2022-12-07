Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin’in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerind

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin’in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. İstişarelerde BM ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir. "