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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin’in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerind
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin’in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. İstişarelerde BM ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir. "
Politika 07.12.2022, 14:25
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin’in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. İstişarelerde BM ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir. "