Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: “50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur”
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"
Politika 01.07.2022, 18:36
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"