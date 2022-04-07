Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yıldönümü hakkında yapılan açıklamada, "Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz. Dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını samimiyetle paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.