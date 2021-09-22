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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir”

Dışişleri Bakanlığı, Libyalıların öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye’nin dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Politika 22.09.2021, 16:10
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir”

Dışişleri Bakanlığı, Libyalıların öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye’nin dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi’nin Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyunu çekme kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada güvenoyunun geri çekilmesi kararının Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine katkı sağlamayacağı belirtilerek, “Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için Milli Birlik Hükümeti’nin yol haritasında da öngörüldüğü gibi seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir. Mevcut kritik aşamada Libya’daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır. BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

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