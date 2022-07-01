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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus’tan Nihel Cheikh Rouhou’yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Dışişleri Bakanlığı: “Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına
Dışişleri Bakanlığı: “Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"
Politika 01.07.2022, 18:36
Dışişleri Bakanlığı: “Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir"