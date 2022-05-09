Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir he
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir he
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir."
Politika 09.05.2022, 08:30
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı, 9-10 Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecektir. Anılan Konferans’ta ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet temsil edecektir."