Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında A

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır."