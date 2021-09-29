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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında A

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır."

Politika 29.09.2021, 18:16
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında A

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç:"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın Temsilciler Meclisi’nde onaylanan metninde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır."

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