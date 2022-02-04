Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: “Ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, DEAŞ Terör Örgütü Elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’nin öldürülmesi hakkındaki soruya, “Türkiye’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkıları bilinmektedir. DEAŞ’ın önceki elebaşının öldürülmesi vesilesiyle de ifade ettiğimiz gibi, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır” cevabını verdi.