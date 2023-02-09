Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: “Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu’nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen karara ilişkin, “Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Fransa Senatosu’nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulması hakkındaki soruya, “Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün Fransa Senatosu’nun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır” cevabını verdi.