Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye’deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Türkiye’deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, İran’da son dönemde meydana gelen kum ve toz fırtınaları kaynaklı çevre sorunlarına ve Tahran’da zirveye ulaşan hava kirliliğine inşa ettiğimiz barajların neden olduğuna dair iddialara İran medyasında yoğun bir biçimde yer verildiğine, konu siyasiler tarafından da gündeme getirildiğine dikkat çekerek, "Türkiye’deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır. Kum ve toz fırtınaları büyük ölçüde doğal bir olgudur ve bu bütün çevrelerce kabul edilmektedir. Türkiye’yi ve İran’ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Ortadoğu kaynaklı çöl tozlarıdır. Esasen bu fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır.

Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir. Tahran yönetiminin bu tarz sorunlarda Türkiye’yi suçlaması, sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye’nin, sınıraşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inandığını vurgulayarak, " Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye, bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü işbirliğine açıktır" değerlendirmesini yaptı.