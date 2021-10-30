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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Millet ittifakında bütünleşme var mı ki bölünme olsun”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adıgeçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü v
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adıgeçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.
Politika 30.10.2021, 11:55
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adıgeçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.