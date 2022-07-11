Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(AİHM’in Kavala Kararı) AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur."