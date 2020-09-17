Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “Gamba’nın SDG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi vahim bir durum”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın sözde SDG elebaşıyla görüşmesi hakkındaki bir soruyu cevapladı. Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur. Söz konusu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler makamları nezdinde derhal gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tutum terörle mücadele konusundaki Birleşmiş Milletler kararlarının açık şekilde ihlalidir. BM’nin terörle mücadeledeki inandırıcılığına darbe vurmaktadır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin cinsel istismardan zorla silah altına almaya kadar uzanan çocuklara karşı işlediği en ağır insanlık suçlarının önlenmesinin yolu terörle mücadele tedbirlerinin samimi ve etkin şekilde, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmeksizin hayata geçirilmesidir.”