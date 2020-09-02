Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan casusluk açıklaması: 'Suni gündem'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkında soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Avusturya makamlarının Türkiye hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddettiklerini ve bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikar olduğunu aktardı. Aksoy, “Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye - Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi