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Dışişleri Bakanlığı Somali’deki düzenlenen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi’nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Politika 24.03.2022, 20:37
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi’nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi’nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Somali’nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.