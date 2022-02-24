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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin’in amacı etki alanını yeniden oluşturmak” dedi.
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."
Politika 24.02.2022, 14:04 24.02.2022, 14:13
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."