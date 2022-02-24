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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin’in amacı etki alanını yeniden oluşturmak” dedi.
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz."
Politika 24.02.2022, 14:04
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz."