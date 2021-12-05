Dışişleri Bakanlığı, Nijer’de G5 Sahel Ortak Gücüne yönelik terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer’in Mali sınırındaki Tillabéri / Téra bölgesindeki G5 Sahel Ortak Gücüne tahsisli üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijer’in Mali sınırındaki Tillabéri / Téra bölgesindeki G5 Sahel Ortak Gücüne tahsisli üsse düzenlenen terör saldırısında, 29 Nijer güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.