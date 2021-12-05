Dışişleri Bakanlığı, Mali’de yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Bandiagara bölgesinde bir yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Bandiagara bölgesinde dün (4 Aralık 2021) yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.