Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığ
Dışişleri Bakanlığı: "Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Politika 01.03.2023, 09:37
Dışişleri Bakanlığı: "Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."