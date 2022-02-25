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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı: “Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı Prak Sokhonn ülkemize resmi bir ziyarette bulunacak"
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn’un Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Politika 25.02.2022, 19:58
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn’un Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamboçya Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, 25-28 Şubat 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, Kamboçya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışı da gerçekleştirilecektir” denildi.