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Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Politika 03.10.2021, 22:20
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (3 Ekim) Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz” denildi.

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