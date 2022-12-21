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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Dışişleri Bakanlığı: "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alı
Dışişleri Bakanlığı: "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. "
Politika 21.12.2022, 11:58
Dışişleri Bakanlığı: "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. "