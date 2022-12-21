Dışişleri Bakanlığı: "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alı

Dışişleri Bakanlığı: "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. "