Dışişleri Bakanlığı: “Irak’ta yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta yaşanan şiddet olaylarına ilişkin endişe duyduklarını ve sağduyuya davet ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arzeden bir hâl almıştır. Dost ve kardeş Irak’ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz. Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz” denildi.