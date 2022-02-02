Dışişleri Bakanlığı: "Gine Bissau Cumhuriyeti’nde güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Gine Bissau Cumhuriyeti’nde dün yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından, ülkedeki güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine Bissau Cumhuriyeti’nde dün (1 Şubat) yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından, ülkedeki güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır" denildi.