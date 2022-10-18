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Dışişleri Bakanlığı: “Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz”
Dışişleri Bakanlığı Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Politika 18.10.2022, 01:31
Dışişleri Bakanlığı Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği’nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.