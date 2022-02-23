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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Çad’da düzenlenen terör saldırısı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Çad’ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Politika 23.02.2022, 22:03
Dışişleri Bakanlığı, Çad’ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çad’ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.